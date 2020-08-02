"Льстит такое внимание к клубу". В ФК "Астана" прокомментировали новости о смене руководства

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Михаил Гурман продолжает работать в должности генерального директора "Астаны". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил старший медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в "Астане" возможна смена руководства, так как Гурман якобы попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. По словам Нестеренко, никаких кадровых перестановок не ожидается.
"Конечно, льстит такое повышенное внимание к нашему клубу. Вчера нам тренера нового приписывали, сегодня изменения в руководстве, но никаких кадровых перестановок в "Астане" нет. Михаил Ильич Гурман продолжает занимать должность генерального директора и выполнять свои функциональные обязанности. Перед клубом продолжают стоять самые высокие задачи, и работа по их выполнению продолжает вестись в плановом режиме!" - прокомментировал Нестеренко.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!