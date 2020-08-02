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Михаил Гурман может покинуть "Астану" - СМИ

Ветеран "Кайрата" является генеральным менеджером столичного клуба.

Михаил Гурман может покинуть "Астану" - СМИ
Михаил Гурман. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман может покинуть свой пост, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в конце рабочей недели он попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. Пока окончательного решения попечительского совета вынесено не было. Но, возможно, в ближайшем будущем клуб ждут изменения.

Напомним, в бытность футболистом Гурман защищал цвета кызылординской "Орбиты", алматинского "Кайрата", павлодарского "Трактора", карагандинского "Шахтера" и талдыкорганского "Жетысу", входит в клуб G100 Клуба казахстанских бомбардиров. Именно на "Кайрат" пришелся наиболее яркий период его спортивной карьеры. В составе алматинского клуба он провел четыре сезона, в которых провел 75 матчей и забил 13 мячей. Также был директором Профессиональной футбольной лиги, занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана

Генеральным директором "Астаны" Гурман стал в июле 2019 года. 

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК Гурман Михаил

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