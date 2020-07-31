Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы

В отличие от рейтинга УЕФА, здесь учитываются не только еврокубки.

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Статистическая компания Gracenote представил рейтинг клубов Европы Euro Club Index по итогам сезона-2019/20. 

Из казахстанских клубов выше всех находится "Астана" - 175-е место. На 239-й строчке располагается "Кайрат". Остальные команды заняли следующие позиции: "Ордабасы" (330-е место), "Тобол" (367), "Жетысу" (401), "Кайсар" (436), "Шахтер" (453), "Тараз" (500), "Окжетпес" (505), "Кызыл-Жар" (516) и "Каспий" (545). 

Всего в рейтинге представлены 725 клубов со всех стран, входящих в УЕФА. Лидером оказалась "Бавария", опередившая "Ливерпуль" и "Барселону".

Как отмечает "Чемпионат", Gracenote при составлении рейтинга учитывал результаты клубов за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубке. Наибольший вес имеет последний сезон, а количество очков зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.

Топ-10 рейтинга Euro Club Index:
1. "Бавария" (Германия)
2. "Ливерпуль" (Англия)
3. "Барселона" (Испания)
4. "Манчестер Сити" (Англия)
5. "Реал" (Испания)
6. ПСЖ (Франция) 
7. "Атлетико" (Испания)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Челси" (Англия) 
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия). 

Отметим, что в клубном рейтинге УЕФА учитываются только результаты в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. На данный момент в нем от Казахстана представлены только "Астана" (56-е место) и "Кайрат" (180-е), а лидирует "Реал", опережающий "Атлетико" и "Барселону". 

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Кызыл-Жар СК Каспий Бавария Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Реал Мадрид ПСЖ Атлетико Мадрид Ювентус Челси Манчестер Юнайтед АПЛ Бундеслига Кайсар ФК Рейтинг УЕФА Лига чемпионов Лига Европы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:15
Футбол

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
Вчера
23:40
Футбол

Футболиста сборной Казахстана убедили не менять клуб перед стартом Лиги Европы
Вчера
19:38
Футбол

"Все чемпионаты в мире возобновились, а у нас катастрофа". Как футболисты отреагировали на перенос рестарта КПЛ
Вчера
19:15
Футбол

Верный выбор? Почему Исламхан решил остаться в клубе из ОАЭ
Вчера
19:00
Футбол

"Астана" сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде
Вчера
17:39
Футбол

Видео изящного штрафного, или как клуб первой лиги победил участника Лиги Европы от Казахстана
Вчера
16:18
Футбол

Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ и получил два предложения
Вчера
16:00
Футбол

Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги
Вчера
15:40
Футбол

Легионер "Астаны" бросил мяч в судью во время товарищеского матча с "Шахтером"
Вчера
14:46
Футбол

"Тараз" обыграл клуб первой лиги
Вчера
13:39
Футбол

"Тараз" расстанется с не имеющим возможности попасть в Казахстан футболистом
29 июля
23:20
Футбол

Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса
29 июля
22:37
Футбол

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан
29 июля
21:49
Футбол

"Астана" стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?
29 июля
18:30
Футбол

"Не хотел бы оказаться на месте Билека". Эксперт - об отложенном рестарте КПЛ и играх сборной в Лиге наций
29 июля
14:21
Футбол

"Мы хотим завершить сезон в этом году". Глава ПФЛК - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
29 июля
12:44
Футбол

Клуб КПЛ объявил об уходе легионера
29 июля
12:12
Футбол

КПЛ и дальше на паузе? Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
29 июля
11:48
Футбол

"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове
29 июля
10:56
Футбол

Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона
29 июля
08:31
Футбол

Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ
28 июля
23:22
Футбол

Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ
28 июля
22:34
Футбол

Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ
28 июля
21:40
Футбол

Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой
28 июля
21:21
Футбол

Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев
28 июля
20:03
Футбол

"Он хочет продлить контракт с "Кайратом". Главный тренер сборной Казахстана - о Вагнере
28 июля
18:33
Футбол

"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ
28 июля
15:59
Футбол

"В нашем клубе 14 футболистов заразились коронавирусом". Сербский вратарь - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
28 июля
15:44
Футбол

Мимо "Кайрата" и КПЛ, или как казахстанские клубы прошляпили двух перспективных легионеров
28 июля
11:20
Футбол

"Тобол" прошел тестирование на коронавирус перед возобновлением чемпионата
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика