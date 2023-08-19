20-й тур: прямая трансляция трех матчей КПЛ

Сегодня, 19 августа, пройдут первые матчи в рамках 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр на субботу.
В 17:00 в Караганде схлестнутся местный "Шахтер" и кокшетауский "Окжетпес".
В 19:00 в Актау "Каспий" примет на своем поле петропавловский "Кызыл-Жар".
В 21:00 в Павлодаре пройдет матч между местным "Аксу" и гостями из "Атырау".
Все эти встречи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Отметим, что еще четыре матча 20-го тура, в том числе все игры с участием команд из топ-4, пройдут уже завтра, 20 августа.
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