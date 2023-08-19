20-й тур: прямая трансляция трех матчей КПЛ

Сегодня, 19 августа, пройдут первые матчи в рамках 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр на субботу.

В 17:00 в Караганде схлестнутся местный "Шахтер" и кокшетауский "Окжетпес".

В 19:00 в Актау "Каспий" примет на своем поле петропавловский "Кызыл-Жар".

В 21:00 в Павлодаре пройдет матч между местным "Аксу" и гостями из "Атырау".

Все эти встречи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Отметим, что еще четыре матча 20-го тура, в том числе все игры с участием команд из топ-4, пройдут уже завтра, 20 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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