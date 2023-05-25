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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан

За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан
©КФФ

Бауыржан Исламхан дважды пробовал себя в зарубежных чемпионатах, но в обоих случаях этот опыт оказался неудачным. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, где еще мог играть один из главных талантов поколения, ныне выступающий за "Ордабасы", и что помешало ему уехать в именитые клубы и лиги.

МЛС 

История о сорванном трансфере Исламхана в клуб из американской МЛС стало известно совсем недавно. Бауыржан в интервью Евгению Савину (КраСава) рассказал как все было: 

"Почему не ушел в клуб МЛС? Этот вопрос надо Кайрату Советаевичу задать. Кажется был 2015 или 2016 год. Тогда команду собрали, у многих контракты заканчивались и нам сказали, что среди всех реальное предложение в клуб поступило только по мне. Говорили: "Вот, на Баторика есть предложение из МЛС за два миллиона. Но мы не продадим сейчас". Тогда за меня только клуб общался". 

В целом, с 2015 по 2017 годы к Исламхану был устойчивый интерес, что подтверждал, в частности, бывший тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе. Грузинский тренер отмечал, что предложения отвергались Кайратом Боранбаевым.

Италия

Весной 2020 года Исламхан уже находился в "Аль-Айне", но тогда у него был короткий контракт и летом того года казахстанец, прежде всего, хотел проявить себя в Европе. В тот же период представитель игрока Марат Арчегов говорил, что к Исламхану присматриваются клубы из Италии: "Есть интерес и от других клубов, в частности из чемпионата России и итальянской Серии А". По нашей информации, клубом из Серии А, который рассматривал Баторика, являлась "Дженоа".

Но вновь все ограничилось лишь интересом. А жаль, ведь дальше Исламхан подписал новый контракт с "Аль-Айном" и угодил в допинговую историю, отнявшую у него два года карьеры.

Россия

Завершение контракта с "Кайратом" в 2019 году развязало руки Исламхану, он стал свободным агентом и основной акцент по его трудоустройству был сделан на чемпионат России. Исламхана предлагали "Локомотиву" и "Рубину", но в итоге было решено попробовать заявить о себе в "Зените". Просмотр игрока в команде Сергея Семака был организован, в том числе, с помощью Кайрата Боранбаева.

В "Зените" Исламхан провел один сбор. Говорят, что мнения по нему в клубе разделились, но факт в том, что контракт сразу после этого сбора ему не предложили. Сам Бауыржан считает, что на это повлиял его статус легионера, на тот период правило ЕАЭС еще не действовало в РПЛ. Большой шанс, увы, был упущен, хотя при желании самого игрока, он вполне мог устроиться в средней команде РПЛ, однако не пошел на это.

Шотландия

В июле 2015 года, молодой и расцветающий Исламхан положил роскошный гол в ворота "Абердина" в квалификации Лиги Европы. "Кайрат" прошел шотландцев, а к Исламхану, по слухам, начали присматриваться селекционеры "Селтика". Однако, даже до официального предложения дело не дошло.

Можно ли назвать карьеру Исламхана - россыпью упущенных возможностей? Лишь в какой-то степени, ведь в "Кайрате" игрок не управлял своей судьбой, а затем путь в Азию перевернул все и стал ошибкой, которую невозможно было предугадать.

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Зенит"©

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Метки:
Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Зенит Италия США Шотландия

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