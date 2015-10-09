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КПЛ
Вчера 21:21
 

17-летний талант "Актобе" заинтересовал титулованный клуб Европы

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17-летний талант "Актобе" заинтересовал титулованный клуб Европы ©ФК "Актобе"

17-летний нападающий "Актобе" Виталий Латурнус попал на радар одного из европейских клубов, передают Vesti.kz.

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17-летний нападающий "Актобе" Виталий Латурнус попал на радар одного из европейских клубов, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Никоса Дзуанниса, скаутская служба "Панатинаикоса" обратила внимание на Латурнуса и рассматривает его как перспективного игрока на будущее.

"Панатинаикос" является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого - 20 званий чемпиона, 20 завоёванных Кубков страны и 3 Суперкубка Греции. 

Латурнус - воспитанник актюбинского футбола. Футбольную карьеру начал в 2025 году в составе клуба "Актобе М". 16 марта 2026 года в матче против "Кайрата" дебютировал в казахстанской премьер-лиге, выйдя на замену на 86-й минуте вместо Никиты Корзуна.

В нынешнем сезоне Латурнус провёл 15 матчей за "Актобе", забил четыре гола и отдал два ассиста.

 

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Астана 16 7 5 4 22-17 26
5 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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