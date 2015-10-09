17-летний талант "Актобе" заинтересовал титулованный клуб Европы

17-летний нападающий "Актобе" Виталий Латурнус попал на радар одного из европейских клубов, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Никоса Дзуанниса, скаутская служба "Панатинаикоса" обратила внимание на Латурнуса и рассматривает его как перспективного игрока на будущее.

"Панатинаикос" является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого - 20 званий чемпиона, 20 завоёванных Кубков страны и 3 Суперкубка Греции.

Латурнус - воспитанник актюбинского футбола. Футбольную карьеру начал в 2025 году в составе клуба "Актобе М". 16 марта 2026 года в матче против "Кайрата" дебютировал в казахстанской премьер-лиге, выйдя на замену на 86-й минуте вместо Никиты Корзуна.

В нынешнем сезоне Латурнус провёл 15 матчей за "Актобе", забил четыре гола и отдал два ассиста.

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