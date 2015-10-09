17-летний талант "Актобе" уедет в Европу? Агент рассказал о его будущем

Айрат Имамов, представляющий международное направление компании ProSports Management, в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о стратегии развития карьеры нападающего "Актобе" Виталия Латурнуса.

17-летний форвард ярко заявил о себе в этом сезоне КПЛ, что сразу же вызвало волну разных слухов об интересе к нему со стороны различных европейских клубов. Имамов прокомментировал, как обстоит ситуация на самом деле.

"Да, мы представляем интересы игрока и четко знаем, чего хотим - лучшего сценария карьеры для Виталия. Полгода назад мы совместно с игроком и родителями выработали стратегию: через своевременные и профессиональные шаги прийти к максимальной реализации таланта. Что касается интереса других клубов к игроку, сразу скажу: это не в нашем стиле сопровождать работу вбросами в СМИ. Поэтому большая часть появляющейся информации относительно будущего Виталия - это фантазии, которые создают лишний ажиотаж, завышенные ожидания и могут только мешать развитию игрока. Что на самом деле происходит? Да, мы осуществляем рабочие контакты с конкретными клубными системами, которые могут быть эффективны как следующие шаги в карьере Виталия. Но речь не идет о форсировании. Футболист сделал только первые шаги на новом уровне, и сегодня важен каждый матч взрослого футбола и доверие", - заявил представитель игрока.

Кроме того, Имамов добавил, что отношения с нынешним клубом игрока выстраиваются исключительно профессиональные.

"Актобе"? Никто не знает, что будет завтра, но на сегодня "Актобе" - хороший клуб, который к тому же воспитал Виталия. Добавлю, что в случае будущего перехода отношение к участникам процесса с нашей стороны будет цивилизованным и профессиональным. Сейчас же предлагаю всем снизить градус шума вокруг игрока, и оставить только планомерную работу клуба, игрока и его представителей - в интересах Виталия, и, в конечном итоге, футбола Казахстана", - сказал Имамов.

Любопытно, что ProSports Management также сотрудничает еще с несколькими казахстанскими игроками, в частности, с Дастаном Сатпаевым и Акежаном Каликуловым.

Также клиентами агентства являются звезды сборной Узбекистана - Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев.

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