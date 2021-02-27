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11 сезонов в Казахстане и почти 300 матчей. Самый возрастной игрок КПЛ продлил контракт с "Актобе"

В марте ему исполнится 40 лет.

11 сезонов в Казахстане и почти 300 матчей. Самый возрастной игрок КПЛ продлил контракт с "Актобе"
Виталий Волков. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок многих клубов КПЛ Виталий Волков является уникальной для казахстанского футбола личностью. В марте ему исполняется 40 лет, но похоже, Волков не намерен вешать бутсы на гвоздь. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его карьере.

Волков, кажется, играет вечно в казахстанских клубах. Предстоящий сезон станет для него 11-м в нашей стране. С 2011 года российский футболист, получивший также казахстанское гражданство, выступал за "Тобол" и "Окжетпес", а сейчас защищает цвета "Актобе".

На фото Волков в составе "Тобола" в матче против "Слована" в квалификации Лиги чемпионов-2011/12:

Всего за казахстанские клубы во всех турнирах левый крайний защитник провел 283 матча и забил 15 мячей. В "Тоболе" выступал в период 2011-2014 годов, сыграв 127 встреч и отметившись восемью голами. За "Окжетпес" ветеран российского и казахстанского футбола сыграл в сезонах 2015-2017. В составе кокшетаусцев 93 раза выходил на поле и отличился четыре раза. В "Актобе" выступает с 2018-го. В составе "красно-белых" на свой счет записал 93 матча и забил три гола. В минувшем сезоне провел шесть матчей в первой лиге и отметился двумя мячами.

Накануне Волков с еще пятью одноклубниками продлил трудовое соглашение с актюбинцами.

Отметим, что он не всегда был крайним защитником. До приезда в Казахстан воспитанник московского "Торпедо" действовал на левом фланге полузащиты, исполняя атакующие функции. Многие российские болельщики помнят его по выступлениям на этой позиции за "Томь", "Волгу", "Торпедо" и "Рубин", где он играл под руководством Курбана Бердыева.

Преобразование Волкова в защитника произошло в "Тоболе" при Вячеславе Грозном в сезоне-2012. С тех пор футболист, входивший в свое время в расширенный список кандидатов в сборную Казахстана, прочно обжился на этой позиции. 

Судя по всему, этот игрок, чья карьера началась в 1999 году, не планирует вешать бутсы на гвоздь. В КПЛ-2021 имеет шанс преодолеть отметку в 300 матчей за казахстанские клубы.

Напомним, "Актобе" вернулся в премьер-лигу после победы в одной из конференций первой лиги по итогам сезона-2020.

Фото: ФК "Слован"© (1), ФК "Окжетпес"© (2)

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Метки:
КПЛ Рубин Сборная РК по футболу Первая лига Казахстана Тобол ФК Окжетпес ФК Межсезонье в КПЛ Актобе Торпедо

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