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"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе

"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Бокс Казахстана

Серебряный призер Рио-2016, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2017 и 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), известный казахстанский боксер-тяжеловес Василий Левит в гостях у съемочной группы Vesti.kz дал первое откровенное видеоинтервью после Олимпиады-2020.  

Отвечая на популярный вопрос о том, почему он до сих пор не перешел в профи-бокс, спортсмен признался, что не жалеет, что не сделал этого сразу после Игр в Рио в 2016-м, когда его засудили в финале, а поехал в Токио-2020.

"Меня интересовал профи-бокс. Но погнался за мечтой, где-то что-то не получилось, где-то что-то наложилось. Совокупность факторов. Я вообще ни о чем не жалею. 

Есть такое понятие, как выгорание. Мне предложили перейти в профи, и я думал, как себя замотивировать. Меня не мотивировала ни спортивная часть, ни финансовая вообще никак. Хоть космические деньги предложили бы", - поделился боксер.

Также Левит высказался о несправедливом судействе, с которым ему не раз приходилось сталкиваться в своей карьере.

"Едешь на соревнования, и у тебя в голове не то, что ты кого-то боишься из соперников, у тебя уже страх, что судьи неправильно увидят бой и отдадут предпочтение не тому человеку. Этого и боишься больше всего", - сказал он.

Вспоминая о своем поражении на Играх-2020, Левит ответил на вопрос, пересматривал ли он этот бой, отметив, что физически был хорошо готов. 

"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе. Фото 1

"Я очень много тренировался перед Олимпиадой. У меня тренировки по 3,5-4 часа проходили. Я себя заставлял тренироваться, тренироваться, тренироваться. У меня одни тренировки в голове были.

В этом плане я ошибку допустил, себя чуть-чуть загнал. Когда приезжал со сборов, я максимум день-два отдыхал и сразу шел в спортзал, потому что надо тренироваться, надо себя готовить. Считай, крайняя Олимпиада в моей жизни, надо себя хорошо подвести", - вспомнил он.

"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе. Фото 2

Подробнее о планах Левита на дальнейшую карьеру, его мнение по поводу выступления сборной по боксу на Олимпиаде в Токио, а также другие откровения смотрите в видеоинтервью ниже. 

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©

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Метки:
Левит Василий Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2016 Бразилия Олимпиада-2020 Япония Профессиональный бокс

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