Сборная Казахстана по карате отметилась историческим достижением на чемпионате мира

Команда Казахстана по карате смогла отметиться историческим достижением на чемпионате мира в ОАЭ, сообщает Olympic.kz.
Казахстанские спортсмены смогли взять в кумитэ третье место, в этом поединке была повержена команда из Турции.
Счет противостояния - 3:1. Вклад в успех внесли Игорь Чехмарев, Данияр Юлдашев, Бейбарыс Жанбыр, Нурканат Ажиканов и Нурнияз Елдашев.
Напомним, ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Софья Берульцева стала третьей и на ЧМ-2021. Также бронзу завоевал Нурканат Ажиканов.