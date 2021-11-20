Призерка Олимпиады-2020 из Казахстана завоевала медаль на чемпионате мира по карате

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио казахстанка Софья Берульцева завоевала медаль на чемпионате мира по карате, проходящем в Дубае (ОАЭ), сообщает Olympic.kz.

Берульцева завоевала бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 68 килограммов, победив Ивану Перович из Сербии.

Еще одну бронзу в копилку сборной Казахстана принес Нурканат Ажиканов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, который в борьбе за третье место оказался сильнее соперника из Бельгии.

Также за бронзовые награды боролись еще два казахстанца Молдир Жанбырбай (50) и Кайсар Алпысбай (60), но оба уступили в своих поединках.