"Радости моей нет предела". Казахстанская каратистка - об исторической медали на чемпионате мира

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио казахстанка Софья Берульцева поделилась эмоциями от завоевания медали на чемпионате мира по карате (ОАЭ). Ее слова приводит Olympic.kz.

На мировом первенстве в Дубае Берульцева стала также бронзовой призеркой.

"Я думаю, что чемпионат мира в Дубае прошел очень успешно для нашей команды. Ведь мужская сборная по командному кумитэ впервые стала призером. Кроме того, в соревнованиях среди взрослых наша женская команда тоже никогда не выигрывала медали. То есть я впервые выигрываю медаль чемпионата мира от Казахстана. Поэтому радости моей нет предела. Эта бронзовая медаль для меня равна золоту.

За моей победой лежит труд всей команды. Массажисты, врачи, члены комплексно-научной группы, спасибо всем. Будем стараться и дальше радовать болельщиков", - сказала Берульцева.