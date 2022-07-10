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Призерка Олимпиады-2020 принесла Казахстану золото Всемирных игр

Призерка Олимпиады-2020 принесла Казахстану золото Всемирных игр
©Турар Казангапов

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио казахстанка Софья Берульцева стала победительницей Всемирных игр, сообщают Vesti.kz.

Соревнования прошли в Бирмингеме (США).

Казахстанская каратистка завоевала золото в весовой категории свыше 68 килограммов. В финале она победила представительницу Испании Марию Торрес Гарсию.

 

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Метки:
каратэ

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