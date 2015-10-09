Казахстанский каратист принес сборной первую медаль в Зальцбурге

Казахстан завоевал первую медаль на престижном турнире серии А по карате в австрийском Зальцбурге, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Её обладателем в весовой категории до 67 килограммов в программе кумите стал Еркинбек Байтореев. В поединке за третье место он победил киприота Панайотиса Лоизидеса.

На групповом этапе Байтореев прошёл Джеда Томпсона (Англия), Руфини Самуэле (Италия), Диего Нунеса Рибейро (Португалия) и Александра Гуирана (Франция). В четвертьфинале казахстанский каратист одолел Доминика Дзюду (Польша), а в полуфинале уступил азербайджанцу Гусейну Мамедли со счётом 7:8.

Ранее этой весной Байтореев стал чемпионом Казахстана в Актау.

Сегодня в Зальцбурге пройдёт заключительный соревновательный день. Всего за национальную сборную выступают 18 спортсменов в программах ката и кумите.