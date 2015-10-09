Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Карате
Вчера 23:18
 

Казахстан завоевал серебро чемпионата мира по карате

  Комментарии

Казахстан завоевал серебро чемпионата мира по карате ©Olympic.kz

Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала серебро на мировом первенстве, которое проходит в Каире (Египет), сообщают Vesti.kz ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В решающем поединке в категории свыше 68 килограммов она встретилась с представительницей Германии Йоханной Кнер.

В финале удачливее оказалась соперница — Берульцева завершила чемпионат мира на втором месте.

Отметим, что бронзовые медали турнира также завоевали Дидар Амирали (до 67 кг) и Асель Канай (до 61 кг), поднявшиеся на третью ступень пьедестала.

Напомним, что Берульцева становилась бронзовой призёркой Олимпиады в Токио в дисциплине кумите свыше 61 килограмма, а в 2022 году выигрывала Азиатские игры в Ханчжоу (Китай) уже в категории свыше 68 килограммов.

