Казахстан сотворил две сенсации на чемпионате мира по карате. Это исторический момент

Казахстанские каратисты Кайсар Алпысбай и Молдир Жанбырбай вышли в финал чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба управления развития спорта Министерства туризма и туризма.

В программе кумитэ Алпысбай в полуфинале весовой категории до 60 килограммов победил чемпиона мира Анджело Крещенцо (Италия) со счетом 5-1. Теперь казахстанец поборется за золотую медаль с греком Христосом-Стефаносом Ксеносом.

Отметим, что Кайсар на данный момент занимает седьмое место в мировом рейтинге каратэ WKF. Он трижды выигрывал Премьер-лигу. Казахстанец чемпион Азии-2023 и победитель Азиатских игр-2023 Ханчжоу.

А Жанбырбай (50 кг) произвела фурор, одержав победу над лидером мирового рейтинга из Венесуэлу с явным преимуществом (11-3). Напомним, казахстанка стала серебряной призеркой Азиады-2023.

"Это исторический момент для нашей страны! Впервые двое наших спортсменов выходят в финал чемпионата мира. Самым большим нашим успехом до этого была серебряная медаль Дархана Асадилова в 2008 году. Помимо двух финалов, ждет борьба за две бронзовые медали. Мы не вырастили чемпиона мира по каратэ WKF среди взрослых. Есть победители в категории молодежь и подростки. Мы сделаем все возможное, чтобы нам повезло и вернулись в страну с двумя золотыми медалями", - сказал главный тренер сборной Аскар Молдагали.

Также за ​​бронзовую медаль поборются Дидар Амирали (67 кг) и Софья Берульцева (+68 кг).

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