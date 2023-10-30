Казахстан после сенсации выиграл историческое золото на ЧМ по карате

Казахстан показал исторический результат на чемпионате мира по карате в Будапеште (Венгрия). Команда выиграла три медали, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Молдир Жанбырбай завоевала золото в кумите в весе до 50 килограммов. В финале она победила итальянку Эрминию Перфетто. Как известно, Жанбырбай преподнесла сенсацию в полуфинале, одержав победу над лидером женского мирового рейтинга из Венесуэлы Йоргелис Салазар Камачо.

Это первая золотая медаль Казахстана на чемпионатах мира. Самым большим успехом до этого была серебряная медаль Дархана Асадилова в 2008 году в Токио.

А вот Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) проиграл в финале греку Христосу-Стефаносу Ксеносу и стал серебряным призером соревнований. Хотя в полуфинале казахстанец сенсационно прошел чемпиона мира итальянца Анджело Крещенцо.

Другой казахстанец Дидар Амирали взял бронзу в весовой категории до 67 кг, победив иорданца Афифа Гаита.

В итоге, Казахстан занял пятое место в общекомандном зачете, выиграв 3 медали (1-1-1).

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