Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства Карате

Автор:

Комментарии

"Это стало сюрпризом". Мама каратисток рассказала об умилившем казахстанцев поступке дочерей

"Это стало сюрпризом". Мама каратисток рассказала об умилившем казахстанцев поступке дочерей
©Instagram/sayana_kids_shop

В Казнете стало популярным видео из Кокшетау, на котором две сестренки, выйдя в финал соревнования по каратэ, отказались драться и стали указывать друг на друга, прося рефери присудить сопернице победу. В Instagram этот ролик набрал свыше 140 тысяч лайков.

Корреспондент Vesti.kz связался с мамой девочек - Гүлден - и сделал с ней небольшое интервью. В нем она рассказала о спортивных увлечениях своих дочерей, их воспитании и реакции девочек на неожиданно обретенную популярность в Сети.

Девочки по имени Саяна и Молдір вышли в финал турнира в своей весовой категории. Но, неожиданно для многих, они отказались от боя и продемонстрировали не по годам мудрое поведение. Сестры отказались биться друг с другом, и обе готовы были уступить победу. В итоге старшая сестра Саяна отдала первое место младшей Молдір.

- Расскажите о себе: как вас зовут, сколько у вас детей?

- Меня зовут Гүлден. Мы являемся многодетной семьей, воспитываем троих дочерей и сына. В честь старшей дочери Саяны мы назвали наш интернет-магазин.

- Как Саяна и Молдір попали в каратэ? Чье это было желание и насколько девочкам нравится спорт?

- Саяна и Молдір учатся в IT-лицее имени Аль-Фараби города Кокшетау. Год назад Заслуженным тренером Республики Казахстан Рахимжановым Сакеном Балташевичем и Федерацией каратэ Акмолинской области проводился набор в каратэ WKF по программе Artsport. Желающие должны были прийти на пробное занятие. Саяна загорелась желанием заниматься этим видом спорта, об этом она рассказала Молдір. Девочки учились в первую смену и с нетерпением ждали вечера из-за пробного занятия. Так они начали заниматься каратэ. Они очень любят спорт. Кроме каратэ они занимаются футболом, посещают футбольную секцию "Окжетпес".

- Многих казахстанцев растрогало видео финальной "схватки", где никто не стал соревноваться. Были ли со стороны вас - родителей - советы поступить так, не драться друг с другом? Или такое поведение девочек стало даже для вас сюрпризом?

- Одновременно проводились сразу два боя. Ближе к зрителям и родителям выступали мальчики, а наши девочки были далеко от нас. Поэтому мы даже при желании не смогли бы посоветовать им не драться с друг другом. Такое поведение девочек, конечно, стало сюрпризом для нас.

- Ожидали ли вы, что видео станет таким популярным?

- Мы всегда снимали небольшие ролики для истории своей семьи. В прошлом году мы создали YouTube-канал где выложили лишь одно видео с их выступлением, просто на память. Теперь будем его вести. Конечно, мы не ожидали, что видео станет таким популярным.

- Как вы привили своим детям такое единство и взаимовыручку?

- Мы с мужем всегда учим детей ценить, защищать, поддерживать и любить друг друга. И сегодня поведение девочек является результатом нашего воспитания.

-  Знают ли Саяна и Молдір, что сейчас ими умиляется весь Казнет?

- Да они знают, и относятся к этому спокойно. Все наши дочери посещают танцевальную студию "Аманат" и очень часто выступают во многих республиканских и международных конкурсах. С юных лет они являются моделями нашего интернет-магазина. Благодаря этому они привыкли к камере. Мы всегда выкладывали их фото и видео в интернет. Возможно, по этой причине они относятся к этому спокойно.

Фото: Instagram/sayana_kids_shop©️

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
каратэ Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus