Умерла призерка чемпионата мира и Сурдолимпийских игр из Казахстана

В Семее ушла из жизни бронзовая призерка Сурдолимпийских игр Ляззат Бахтиярова, передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал Abai News.

"Сегодня стало известно об уходе из жизни юной семейчанки, которая прославляла наш город и область Абай на различных мировых турнирах и чемпионатах по дзюдо как слабослышащая спортсменка", - говорится в сообщении.

Она являлась бронзовой призеркой чемпионата мира, XXIV летних Сурдлимпийских игр и первых Азиатско-Тихоокеанских игр. Несмотря на свою хрупкость, девушка достигла больших высот в спорте, и на нее возлагались большие надежды покорить еще более высокие вершины.

В областном управлении спорта принесли искренние соболезнования родным и близким Ляззат Бахтияровой.

Месяц назад, 9 июня спортсменка получила из рук акима Семея ключи от новой квартиры в микрорайоне Карагайлы из жилищного фонда на безвозмездной основе.

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