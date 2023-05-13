Определился чемпион мира по дзюдо в весе казахстанца

Российский дзюдоист Арман Адамян, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, выиграл золотую медаль на чемпионате мира-2023 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.
В финале он победил двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.
Таким образом, Адамян впервые в карьере стал чемпионом мира.
Как известно, российские дзюдоисты выступают в Дохе в нейтральном статусе.
Напомним, что в этом весе был представлен казахстанец Нурлыхан Шархан, занявший седьмое место.
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