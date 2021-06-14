Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Одно "серебро" на ЧМ. Провал сборной Казахстана по дзюдо или все под контролем?

В Будапешт не ездил лидер команды.

Одно "серебро" на ЧМ. Провал сборной Казахстана по дзюдо или все под контролем?
Фото: olympic.kz
Новости спорта Борьба Дзюдо
0

В Будапеште завершился чемпионат мира по дзюдо. Казахстан на турнире смог завоевать только одну серебряную медаль. Результат не самый впечатляющий. Особенно учитывая, что скоро уже Олимпийские игры. Подробнее -  в материале Vesti.kz.

Сборная начала ЧМ довольно резво, оставляя надежды на дальнейшие успехи. В первый же день наш дзюдоист поднялся на пьедестал. Серебряную медаль в категории до 60 килограммов завоевал Гусман Кыргызбаев, уступивший в финале россиянину Яго Абуладзе. 

К слову, в этом же весе выступает серебряный призер ОИ-2016 Елдос Сметов. Лидер сборной не поехал в Венгрию. В данный момент он активно готовится непосредственно к Играм в Токио. Это было основное решение по составу. В остальном никаких вопросов к тренерскому штабу не возникло. Ровно до завершения ЧМ.

Хотя нет. Они появлялись по ходу всего турнира. Особенно это касается категории до 81 килограмма. Здесь в очередной раз выступил Дидар Хамза. И непонятно, почему именно ему доверили место на ЧМ. Практически на всех крупных мировых стартах Хамза не показал ничего особенного.

Ни на Гран-при, ни на Grand Slam, ни на чемпионате Азии. Нигде дзюдоист не взял медаль. Однако его настойчиво продолжают возить на соревнования. В Будапеште Дидар в очередной раз далеко не прошел. Он уступил уже во втором круге. Решения тренеров относительно его места в составе никак не оправдываются и ничем не подкрепляются.

В весе до 66 килограммов Елдос Жумаканов добрался до схватки за третье место. Спортсмен провел яркий турнирный путь. И его медаль была логична и справедлива. Только взять ее не удалось - Жумаканов не вышел на татами из-за травмы.

Пожалуй, из всех, кроме Кыргызбаева, он смотрелся на ЧМ солидно и впечатляюще. Другим положительным моментом стало выступление молодого Магжана Шамшадина. Он входит в число ближайшего резерва. И показывает прекрасную борьбу. Наверняка в скором времени он громко заявит о себе. На прошедшем ЧМ он финишировал пятым.

Возвращаясь к негативному, нельзя не сказать о женской команде. На данный момент это слабое место в сборной. На фоне мужского состава дзюдоистки теряются. И на мировом уровне мало кто способен биться. Даже Отгонцэцэг Галбадрах на ЧМ далеко не продвинулась.

Так что относительно провальный чемпионат мира вызывает тревогу перед Олимпиадой. Ведь пока трудно кого-нибудь назвать явным фаворитом предстоящих Игр. И хочется думать, что на данном этапе так все и должно было быть. У тренерского штаба все под контролем, и в Токио будет триумф.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Дзюдо Олимпиада-2020 Япония

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:59
Борьба

Одно "серебро" на ЧМ. Провал сборной Казахстана по дзюдо или все под контролем?
6 июня
22:29
Борьба

Казахстанец Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером ЧМ по дзюдо
6 июня
18:08
Борьба

Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по дзюдо
5 мая
22:51
Борьба

Казахстанские дзюдоисты завоевали две "бронзы" на турнире "Большого шлема"
6 марта
22:11
Борьба

Второй казахстанский дзюдоист остановился в шаге от "золота" турнира "Большого шлема" в Ташкенте
5 марта
21:48
Борьба

Казахстанский дзюдоист выиграл "серебро" на турнире в Ташкенте
18 февраля
22:23
Борьба

Казахстанец завоевал "бронзу" на международном турнире по дзюдо
16 февраля
16:01
Происшествия

В Туркменистане 14-летнего дзюдоиста избили до смерти за отказ проиграть бой курсанту МВД
19 ноября 2020
19:02
Борьба

Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо
30 октября 2020
08:18
Борьба

Гусман Кыргызбаев вошел в десятку сильнейших дзюдоистов мира
23 октября 2020
11:38
Борьба

Без своего супергероя. Сборная Казахстана по дзюдо стартует на первом после пандемии международном турнире
5 мая 2020
20:54
Около спорта

В чем секрет Сабины Алтынбековой? Как изменился Instagram самых красивых спортсменок Казахстана в карантине
29 апреля 2020
20:40
Около спорта

Ильин, Левит, Ахмедов и другие. ТОП самых завидных женихов в казахстанском спорте
17 апреля 2020
19:21
Бокс

Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены
10 марта 2020
07:27
Борьба

Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отложены из-за коронавируса
9 февраля 2020
00:44
Борьба

Казахстанский дзюдоист Смагулов остановился в шаге от победы на турнире "Большого шлема" в Париже
8 февраля 2020
23:11
Борьба

Казахстанский дзюдоист Сметов завоевал "бронзу" на турнире в Париже
24 января 2020
08:16
Борьба

Казахстанец Серикжанов завоевал "серебро" на Гран-при по дзюдо
5 декабря 2019
21:36
Около спорта

Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана
25 октября 2019
10:16
Борьба

Видео "золотой схватки" казахстанского дзюдоиста на турнире серии "Большого шлема" в ОАЭ
24 октября 2019
20:37
Борьба

Казахстанский дзюдоист стал победителем турнира серии "Большого шлема" в ОАЭ
8 сентября 2019
13:44
Борьба

Казахстанский дзюдоист завоевал "золото" Кубка Европы
1 сентября 2019
11:12
Борьба

Сборная Казахстана по дзюдо проиграла на старте командных соревнований на ЧМ-2019 в Токио
25 августа 2019
17:36
Борьба

Елдос Сметов принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2019 по дзюдо
9 августа 2019
19:33
Борьба

Женская сборная Казахстана назвала состав и задачу на чемпионат мира по дзюдо
8 августа 2019
11:35
Борьба

Мужская сборная Казахстана по дзюдо объявила состав на чемпионат мира-2019
27 июля 2019
08:18
Борьба

Казахстанская дзюдоистка назвала причины своей победы на Гран-при в Загребе
26 июля 2019
23:17
Борьба

Галбадрах Отгонцецег завоевала "золото" на Гран-при в Загребе
16 июля 2019
10:59
Борьба

Казахстанец Елдос Сметов вошел в ТОП-5 лучших дзюдоистов мира
14 июля 2019
10:45
Около спорта

ТОП-10 самых красивых спортсменок Казахстана на данный момент
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика