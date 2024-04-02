Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по дзюдо

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по дзюдо, который пройдет с 20 по 23 апреля в Гонконге, сообщают Vesti.kz.
Мужчины:
- 60 кг. Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев.
- 66 кг. Гусман Кыргызбаев и Жанарыс Рахметкали
- 73 кг. Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов.
- 81 кг. Абылайхан Жубаназар.
- 100 кг. Нурлыхан Шархан.
+ 100 кг. Ерасыл Кажыбаев.
Женщины:
- 48 кг. Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.
- 57 кг. Бахыт Кусакбаева.
- 63 кг. Эсмигуль Куюлова.
- 70 кг. Екатерина Токарева.
- 78 кг. Маргарита Гриценко и Аруна Жангельдина.
+ 78 кг. Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.
Стоит отметить, что на ЧА-2024 каждый из победителей получит по 700 очков в мировой рейтинг, финалист - 490 очков, а бронзовый призер - 350 очков.
Напомним, на чемпионате Азии-2022 казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей: одно золото, две серебра и шесть бронз.
Всего за время участия в ЧА с 1993 года сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 24 серебряных и 77 бронзовых наград.
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