Назван состав молодежной сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2024
Молодежная сборная Казахстана по дзюдо выступит на чемпионате Азии, который состоится с 31 августа по 1 сентября в Мунгене (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Молодежная сборная Казахстана по дзюдо выступит на чемпионате Азии, который состоится с 31 августа по 1 сентября в Мунгене (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В этом престижном турнире 19 казахстанских дзюдоистов будут отстаивать честь страны.
Мужчины
60 кг: Данияр Кулушев, Мадияр Сериков
66 кг: Аян Байкенжеев
73 кг: Ернар Кенесхан
81 кг: Глеб Азаров, Данил Крылов
90 кг: Егор Раков
100 кг: Динасыл Титтимбек
+100 кг: Жантилек Нуртилепулы
Женщины
48 кг: Сабина Юлдашбекова, Тасним Абдуали
52 кг: Аяулым Кайрат, Нурайлым Сарсенбек
57 кг: Дина Муханбет
63 кг: Улдана Танжарыкова
70 кг: Адиль Сагира
78 кг: Анастасия Нагачевская
+78 кг: Руслана Махатова
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