Назван состав молодежной сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2024

Молодежная сборная Казахстана по дзюдо выступит на чемпионате Азии, который состоится с 31 августа по 1 сентября в Мунгене (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом престижном турнире 19 казахстанских дзюдоистов будут отстаивать честь страны.

Мужчины

60 кг: Данияр Кулушев, Мадияр Сериков

66 кг: Аян Байкенжеев

73 кг: Ернар Кенесхан

81 кг: Глеб Азаров, Данил Крылов

90 кг: Егор Раков

100 кг: Динасыл Титтимбек

+100 кг: Жантилек Нуртилепулы

Женщины

48 кг: Сабина Юлдашбекова, Тасним Абдуали

52 кг: Аяулым Кайрат, Нурайлым Сарсенбек

57 кг: Дина Муханбет

63 кг: Улдана Танжарыкова

70 кг: Адиль Сагира

78 кг: Анастасия Нагачевская

+78 кг: Руслана Махатова