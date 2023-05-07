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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Лидера сборной Казахстана оставили без медали ЧМ по дзюдо

Лидера сборной Казахстана оставили без медали ЧМ по дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, не смогла взять медаль на чемпионате мира в Дохе (Катар). Сегодня, 7 мая, был первый соревновательный день, передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу она уступила итальянке Ассунте Скутто и стала только пятой на турнире.

Напомним, что сегодня от Казахстана выступали еще три человека: Галия Тынбаева (до 48 килограммов) у женщин и Нурканат Серикбаев и Елдос Сметов (оба - до 60 килограммов) у мужчин. Увы, они также не смогли дойти до призового места ЧМ, который продлится до 14 мая.

C составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Дзюдо

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