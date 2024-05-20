Казахстанца дисквалифицировали на старте ЧМ-2024 по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев неудачно провел стартовую схватку на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
В лимите весовой категории до 66 килограммов он встречался против Таля Фликера из Израиля.
В конце встречи казахстанец получил "хансоку-маке" (объявляется участнику, который совершил серьезное нарушение) и был дисквалифицирован.
Кыргызбаев выигрывал серебро чемпионата мира (2021) и дважды занимал третье место на чемпионатах Азии (2019, 2022).
Фликер - бронзовый призер чемпионатов мира (2017) и Европы (2018). Есть в его коллекции и серебро с чемпионата Европы (2020).
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