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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Казахстанца дисквалифицировали на старте ЧМ-2024 по дзюдо

Казахстанца дисквалифицировали на старте ЧМ-2024 по дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев неудачно провел стартовую схватку на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В лимите весовой категории до 66 килограммов он встречался против Таля Фликера из Израиля.

В конце встречи казахстанец получил "хансоку-маке" (объявляется участнику, который совершил серьезное нарушение) и был дисквалифицирован.

Кыргызбаев выигрывал серебро чемпионата мира (2021) и дважды занимал третье место на чемпионатах Азии (2019, 2022).

Фликер - бронзовый призер чемпионатов мира (2017) и Европы (2018). Есть в его коллекции и серебро с чемпионата Европы (2020).

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Метки:
Дзюдо

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