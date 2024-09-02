Казахстанский дзюдоист сделал заявление после триумфа на чемпионате мира

Дзюдоист из Казахстана Санжар Еруланулы, ставший чемпионом мира среди кадетов в Лиме (Перу), посвятил свою победу болельщикам, передают Vesti.kz.

"Свою победу посвящаю всему казахскому народу, всем, кто болел и переживал. Мой успех совпал с празднованием Дня Конституции. Поэтому я особенно рад. Теперь я не остановлюсь на этом. Буду двигаться вперед", - цитирует Еруланулы Olympic.kz.

Еруланулы в финале чемпионата мира в весовой категории до 90 килограммов победил украинца Дмитрия Лебедя.

В соревнованиях приняли участие 403 молодых дзюдоиста из 48 стран мира.