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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо

Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо
©ijf.org

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряной призеркой Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 78 килограммов она уступила Рушель Нуньес из Португалии.

Берликаш стала первой казахстанской дзюдоисткой, которая вышла в финал Большого шлема среди женщин.

На турнире в Абу-Даби Камила прошла хорватку Ивану Шутало, бразильянку Джованну Сантос и итальянку Эрику Симонетти.

Напомним, что призеры Большого шлема получают рейтинг для выступления на чемпионате мира и Олимпийских играх.

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Метки:
Дзюдо

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