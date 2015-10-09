Казахстанка ворвалась в топ мирового рейтинга после исторической медали

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова улучшила свои позиции в мировом рейтинге и вошла в тройку сильнейших, передают Vesti.kz.

Поднялась на второе место

По обновленному рейтингу Международной федерации дзюдо, Абужакынова теперь занимает второе место в весовой категории до 48 килограммов, набрав 5662 очка. Она поднялась на две строчки по сравнению с предыдущим обновлением.

Итальянка - новый лидер рейтинга

Первое место в мировом рейтинге теперь занимает Ассунта Скутто из Италии (5958 очков). Именно она победила казахстанку в финале чемпионата мира, который прошел в Будапеште. До этого Скутто была на четвертом месте.

Историческое достижение для Казахстана

Несмотря на поражение в решающей схватке, Абужакынова вписала свое имя в историю - она стала первой казахстанкой, добравшейся до финала мирового первенства по дзюдо среди женщин.

Тройку лучших в рейтинге замыкает Ширин Букли из Франции (5170 очков), которая ранее занимала шестое место.