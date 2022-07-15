Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Борьба Дзюдо
Комментарии

Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо

Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо
©Olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) завоевал золото на Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Шамшадин одолел двукратного бронзового призера чемпионата мира - южнокорейца Ким Вон Джина.

В текущем сезоне казахстанец завоевывал бронзу на "Большом шлеме", который прошел в Тель-Авиве. В прошлом году он дебютировал на чемпионате мира, заняв пятое место.

Турнир в Хорватии завершится 17 июля. В составе сборной Казахстана выступит ее лидер Елдос Сметов.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Дзюдо

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:29
Дзюдо
Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо Казахстан завоевал золото на Гран-при по дзюдо
17 июня, 16:36
Дзюдо
Инстадива с двумя миллионами подписчиков ответила на вызов чемпионки мира из Казахстана Инстадива с двумя миллионами подписчиков ответила на вызов чемпионки мира из Казахстана
16 июня, 23:40
Дзюдо
Чемпионка мира из Казахстана хочет бой с Байзаковой по правилам MMA Чемпионка мира из Казахстана хочет бой с Байзаковой по правилам MMA
27 мая, 18:37
Дзюдо
Оглашен состав сборной Казахстана на турнир по дзюдо в Грузии Оглашен состав сборной Казахстана на турнир по дзюдо в Грузии
5 мая, 11:27
Дзюдо
Казахстан выиграл первое золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии Казахстан выиграл первое золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии
29 апреля, 15:14
Дзюдо
Чемпионка мира из Казахстана высказалась о своей победе на конкурсе красоты Чемпионка мира из Казахстана высказалась о своей победе на конкурсе красоты
29 апреля, 10:27
Дзюдо
Чемпионка мира из Казахстана выиграла конкурс красоты Чемпионка мира из Казахстана выиграла конкурс красоты
25 апреля, 13:46
Дзюдо
Казахстан завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо Казахстан завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо
6 апреля, 11:31
Дзюдо
Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Азии Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Азии
13 марта, 11:46
Дзюдо
Призер Олимпиады возглавил Федерацию дзюдо Казахстана Призер Олимпиады возглавил Федерацию дзюдо Казахстана
3 марта, 20:27
Дзюдо
В сборной Казахстана по дзюдо подвели итоги выступления на Grand Slam и объяснили поражение Сметова В сборной Казахстана по дзюдо подвели итоги выступления на Grand Slam и объяснили поражение Сметова
21 февраля, 09:06
Дзюдо
Казахстанская спортсменка зажгла откровенными фото Казахстанская спортсменка зажгла откровенными фото
17 февраля, 23:55
Дзюдо
Казахстанские дзюдоисты выиграли две медали в Израиле Казахстанские дзюдоисты выиграли две медали в Израиле
3 декабря 2021, 15:15
Дзюдо
Казахстан завоевал восемь медалей в первый день ЧА по дзюдо среди юношей Казахстан завоевал восемь медалей в первый день ЧА по дзюдо среди юношей
23 ноября 2021, 14:57
Дзюдо
"Баловать, баловать...". Как взрывают соцсети самые красивые спортсменки Казахстана "Баловать, баловать...". Как взрывают соцсети самые красивые спортсменки Казахстана
19 ноября 2021, 23:17
Дзюдо
Призеры чемпионата Азии и Олимпиады по дзюдо из Казахстана завершили карьеру Призеры чемпионата Азии и Олимпиады по дзюдо из Казахстана завершили карьеру
12 октября 2021, 15:30
Дзюдо
"Благодаря дзюдо меня никто и никогда не домогался". Айгерим Абилкадирова - о самом интимном в интервью журналу PlayBoy "Благодаря дзюдо меня никто и никогда не домогался". Айгерим Абилкадирова - о самом интимном в интервью журналу PlayBoy
10 октября 2021, 18:43
Дзюдо
Сборная Казахстана по дзюдо завершила молодежный ЧМ с одной бронзой Сборная Казахстана по дзюдо завершила молодежный ЧМ с одной бронзой
7 октября 2021, 00:05
Дзюдо
Казахстанец победил узбекского дзюдоиста и выиграл медаль в первый день молодежного ЧМ Казахстанец победил узбекского дзюдоиста и выиграл медаль в первый день молодежного ЧМ
1 октября 2021, 19:00
Дзюдо
Казахстан определился с составом на молодежный ЧМ по дзюдо Казахстан определился с составом на молодежный ЧМ по дзюдо
29 сентября 2021, 12:40
Дзюдо
Казахстанская спортсменка попала на обложку журнала Playboy Казахстанская спортсменка попала на обложку журнала Playboy
10 сентября 2021, 14:24
Дзюдо
Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Играх СНГ Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Играх СНГ
28 августа 2021, 14:06
Дзюдо
Темиржан Даулет проиграл в финале дзюдоисту из Узбекистана и принес Казахстану второе серебро Паралимпиады-2020 Темиржан Даулет проиграл в финале дзюдоисту из Узбекистана и принес Казахстану второе серебро Паралимпиады-2020
28 августа 2021, 11:50
Дзюдо
Будет второе золото? Прямая трансляция финальной схватки казахстанского дзюдоиста на Паралимпиаде-2020 Будет второе золото? Прямая трансляция финальной схватки казахстанского дзюдоиста на Паралимпиаде-2020
28 августа 2021, 10:00
Дзюдо
Казахстанская дзюдоистка осталась без медали Паралимпиады-2020 Казахстанская дзюдоистка осталась без медали Паралимпиады-2020
28 августа 2021, 09:14
Дзюдо
Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020 Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020
28 августа 2021, 08:44
Дзюдо
Дзюдоистка из Казахстана проиграла на Паралимпийских играх в Токио Дзюдоистка из Казахстана проиграла на Паралимпийских играх в Токио
28 августа 2021, 08:17
Дзюдо
Казахстанский дзюдоист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020 Казахстанский дзюдоист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020
27 августа 2021, 16:00
Дзюдо
Сколько получит обладатель первого серебра для Казахстана на Паралимпиаде-2020 Сколько получит обладатель первого серебра для Казахстана на Паралимпиаде-2020
27 августа 2021, 11:10
Дзюдо
Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020 Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus