Дзюдо
Вчера 22:28
 

Казахстан завоевал первую медаль турнира Grand Slam в Париже

Аман Бакытжан. Фото: Olympic.kz©

Казахстанский дзюдоист Аман Бакытжан стал бронзовым призером в первый день турнира серии Grand Slam в Париже, сообщают Vesti.kz.

Он успешно прошёл начальные раунды и вышел в полуфинал, где в упорной борьбе уступил представителю Украины Дильшоту Халматову.

Он успешно прошёл начальные раунды и вышел в полуфинал, где в упорной борьбе уступил представителю Украины Дильшоту Халматову.

В поединке за бронзовую медаль Бакытжан проявил характер и одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном, принеся Казахстану первую награду турнира.

Состав Казахстана турнире в Париже:

  • 60 кг - Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
  • 66 кг - Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев
  • 73 кг - Дастан Шаяхметов, Есет Куанов
  • 81 кг - Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
  • 90 кг - Айдар Арапов
  • 100 кг - Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
  • +100 кг - Галымжан Кырыкбай

