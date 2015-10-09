Казахстан завоевал первую медаль турнира Grand Slam в Париже

Казахстанский дзюдоист Аман Бакытжан стал бронзовым призером в первый день турнира серии Grand Slam в Париже, сообщают Vesti.kz.
Он успешно прошёл начальные раунды и вышел в полуфинал, где в упорной борьбе уступил представителю Украины Дильшоту Халматову.
В поединке за бронзовую медаль Бакытжан проявил характер и одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном, принеся Казахстану первую награду турнира.
Состав Казахстана турнире в Париже:
- 60 кг - Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
- 66 кг - Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев
- 73 кг - Дастан Шаяхметов, Есет Куанов
- 81 кг - Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
- 90 кг - Айдар Арапов
- 100 кг - Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
- +100 кг - Галымжан Кырыкбай
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Франции 2025/26 • Франция, Париж • Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 00:45 • не начат
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 1 человек
Реклама