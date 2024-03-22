Казахстан вышел в финал турнира "Большого шлема" в Тбилиси

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал турнира "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия), сообщают Vesti.kz.
Он выступает в весовой категории до 60 килограммов. В четвертьфинале Серикбаев победил Дильшота Холматова из Украины.
В полуфинальной схватке Серикбаев оказался сильнее Балабая Агаева из Азербайджана.
Отметим, что в соревнованиях среди женщин Галия Тыныбаева, выступающая в весе до 48 килограммов проиграла в полуфинале. Ей предстоит схватка за бронзу.
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