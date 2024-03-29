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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Казахстан выиграл медаль "Большого шлема" в Турции

Казахстан выиграл медаль "Большого шлема" в Турции
©ijf.org

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла медаль на Grand Slam в турецкой Анталье, передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 48 килограммов она победила россиянку Сабину Гилязову.

В рамках данного турнира казахстанка выиграла у Ракель Брито (1/16 финала, Португалия), Кристины Дудиной (1/8 финала, Россия), Марии Селии Лаборде (1/4 финала, США) и проиграла трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде (1/2 финала, Япония).

Отметим, что после Олимпийских игр и чемпионатов мира Grand Slam "(Большой шлем") является самым высокорейтинговым мировым турниром, в котором дзюдоисты могут набрать наибольшее количество очков.

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Метки:
Дзюдо

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