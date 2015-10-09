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Дзюдо
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Казахстан остался за бортом полуфинала ЧМ по дзюдо

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Казахстан остался за бортом полуфинала ЧМ по дзюдо ©ДРС

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 66 килограммов он уступил Нурали Эмомали из Таджикистана.

Теперь Кыргызбаев будет бороться в утешительном поединке за бронзовую медаль.

Ранее лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль в Будапеште. Она стала первой казахстанкой, сумевшей выйти в финал мирового первенства по дзюдо среди женщин.

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