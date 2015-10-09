Казахстан объявил состав на первый турнир отбора по дзюдо на Олимпиаду-2028

Сборная Казахстана по дзюдо объявила состав на турнир серии серии Grand Slam, который пройдёт с 19 по 21 июня в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Особый статус соревнований связан с тем, что именно с него официально начинается квалификационный отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе (США). В Улан-Баторе дзюдоисты разыграют первые очки, которые пойдут в зачет квалификационного рейтинга.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

Мужчины:

до 60 кг: Аман Бакытжан, Магжан Шамшадин

до 66 кг: Нурканат Серикбаев, Акжигит Насыр

до 73 кг: Ансарбек Гайнуллин, Есет Куанов

до 81 кг: Жалгас Кайролла, Аскар Наркулов

до 90 кг: Айбол Нысанали, Нуржан Бисенов

до 100 кг: Марат Байкамуров.

Женщины:

до 48 кг: Галия Тынбаева, Диана Буркеева

до 52 кг: Аружан Ережепова

до 57 кг: Дана Абдирова, Дина Муханбет

до 63 кг: Самалай Ергалиева, Дамеля Асылханова

свыше 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова.

Добавим, что нынешнем сезоне казахстанские дзюдоисты уже успели добиться заметных результатов на международной арене.

Так, на домашнем Grand Slam в Астане золотые медали завоевали Жалгас Кайролла и Марат Байкамуров, а Ансарбек Гайнуллин и Камила Берликаш вошли в число призеров.

Также Нурканат Серикбаев в этом году стал победителем Grand Slam в Тбилиси, а Аман Бакытжан отметился бронзовой наградой в Париже.

Отбор на Олимпиаду-2028

Олимпийский отбор в дзюдо продлится два года и завершится 12 июня 2028 года. Всего в дзюдо будет выделено 372 квоты - поровну между мужчинами и женщинами в 14 весовых категориях.

Основным путем отбора является рейтинг: прямые путевки получат по 17 лучших дзюдоистов в каждом весе, при этом от одной страны может квалифицироваться не более одного спортсмена в одной весовой категории.

Оставшиеся места будут распределены через континентальные и командные квоты, wild card, а также автоматически зарезервированные места для страны-хозяйки Игр.

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