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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Казахстан близок к медалям на чемпионате мира по дзюдо

Казахстан близок к медалям на чемпионате мира по дзюдо
©olympic.kz

Елдос Сметов и Абиба Абужакынова продолжают выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Двукратный призер Олимпийских игр в 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов одержал досрочную победу. Сметов выиграл у бразильца Мишеля Аугусто. В 1/4 финала Сметову противостоял россиянин Аюб Блиев. Казахстанец потерпел поражение. В связи с тем, что соперник Сметова в утешительном раунде категории до 60 килограммов получил дисквалификацию, теперь Елдос выступит в схватке за третье место. Соперник определится после полуфиналов.

В свою очередь Абиба Абужакынова выступает на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.

В 1/4 финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно. Однако, в схватке за выход в финал казахстанка уступила Баасанху Бавуудорж из Монголии.

Абужакынова теперь поборется за бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Ее соперницей будет Тугче Бедер (Турция).

При этом, добавим, что на том же турнире ранее выбыли несколько представителей Казахстана, в частности, Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев.  

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Метки:
Дзюдо Сметов Елдос

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