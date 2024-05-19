Казахстан близок к медалям на чемпионате мира по дзюдо

Елдос Сметов и Абиба Абужакынова продолжают выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Двукратный призер Олимпийских игр в 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов одержал досрочную победу. Сметов выиграл у бразильца Мишеля Аугусто. В 1/4 финала Сметову противостоял россиянин Аюб Блиев. Казахстанец потерпел поражение. В связи с тем, что соперник Сметова в утешительном раунде категории до 60 килограммов получил дисквалификацию, теперь Елдос выступит в схватке за третье место. Соперник определится после полуфиналов.
В свою очередь Абиба Абужакынова выступает на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.
В 1/4 финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно. Однако, в схватке за выход в финал казахстанка уступила Баасанху Бавуудорж из Монголии.
Абужакынова теперь поборется за бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Ее соперницей будет Тугче Бедер (Турция).
При этом, добавим, что на том же турнире ранее выбыли несколько представителей Казахстана, в частности, Галия Тынбаева и Нурканат Серикбаев.
Загрузка матч-центра...
Реклама