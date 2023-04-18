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Новости спорта Борьба Дзюдо
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Главный тренер объяснил отбор дзюдоистов в сборной Казахстана на ЧМ

Главный тренер объяснил отбор дзюдоистов в сборной Казахстана на ЧМ
©Сали Сабиров, НОК РК

Главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов рассказал о подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Он отметил, что очень важно вернуться с турнира без травм.

"Чемпионат мира – один из важнейших стартов сезона. Нашей задачей было максимально подготовиться к этим соревнованиям и привести спортсменов в хорошую форму.  Спортсмены отбирались на чемпионат мира по результатам их выступлений в этом сезоне в каждой весовой категории. 

С начала года наши дзюдоисты участвовали в нескольких соревнованиях Гран-при, Grand Slam и поднимались на пьедестал почета на каждом из этих турниров. На основе этих показателей тренерский штаб сформировал команду, которая примет участие в чемпионате мира.  В результате честь страны на татами в Дохе будут защищать как взрослые, так и молодые дзюдоисты.

Сейчас мы проводим завершающие этапы подготовки в Центре олимпийской подготовки в Алматинской области. Здесь мы много работаем над силовыми показателями, техникой и тактикой. 

Хоть чемпионат мира и является самым важным соревнованием года, после него нас ждет турнир Grand Slam в Астане.  Для того чтобы добиться хорошего результата на мировом старте, проводимом в нашей стране, нам очень важно вернуться с чемпионата мира без травм и с гордо поднятой головой за свои выступления", - цитирует Сулейменова пресс-служба казахстанской федерации.

Напомним, предстоящий чемпионат мира - последний перед Олимпийскими играми-2024 в Париже.  По результатам этих соревнований будут  распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах. С составами мужской и женской сборных Казахстана можно ознакомиться здесь

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Метки:
Дзюдо

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