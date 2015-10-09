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Дзюдо
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Елдос Сметов стартовал с досрочной победы на первом турнире после золота Олимпиады

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Елдос Сметов стартовал с досрочной победы на первом турнире после золота Олимпиады ©olympic.kz

Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов успешно начал выступление на турнире по дзюдо серии Гран-при, проходящем в Циндао (Китай), передают Vesti.kz.

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Олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов успешно начал выступление на турнире по дзюдо серии Гран-при, проходящем в Циндао (Китай), передают Vesti.kz.

Досрочная победа Сметова

В стартовой схватке весовой категории до 60 килограммов Сметову противостоял хозяин татами Сунь Цзяхао. Казахстанец открыл счет уже на 31-й секунде, заработав оценку ваза-ари. На отметке 02:07 он провел ещё одно успешное техническое действие - второе ваза-ари автоматически принесло Сметову досрочную победу (иппон).

Сметов вышел в 1/4 финала

Во второй схватке Сметов боролся с азербайджанцем Балабеем Агаевым — серебряным призёром чемпионата Европы-2024 и двукратным чемпионом Игр исламской солидарности 2021 года.

Итогом поединка стала победа казахстанца по ваза-ари. Таким образом, Сметов вышел в четвертьфинал Гран-при в Китае.

Возвращение Сметова после триумфа в Париже-2024

Гран-при в Циндао стал для Сметова первым официальным международным турниром после завоевания золотой медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже. После успеха во Франции он брал временную паузу в профессиональной карьере.

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