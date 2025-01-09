Елдос Сметов поборется за звание дзюдоиста года

Международная федерация дзюдо включила казахстанца Елдоса Сметова в число номинантов на звание лучшего по итогам 2024 года, передает Vesti.kz.

Сметов попал в номинацию "Лучший дзюдоист года". Помимо него на победу в этой номинации претендуют Гидаят Гейдаров (Азербайджан), Лаша Бекаури (Грузия), Хифуми Абэ (Япония), Такаанори Нагасэ (Япония), Зелим Коцоев (Азербайджан) и Тедди Ринер (Франция).

На играх в Париже Сметов выиграл золотую медаль в весе до 60 килограммов, став полным олимпийским кавалером: на его счету серебро на ОИ-2016 и бронза на ОИ-2020.

Кроме того, это первая олимпийская золотая медаль в истории дзюдо Казахстана. Ранее представители нашей станы в этом виде спорта завоевывали две серебряные и две бронзовые награды.