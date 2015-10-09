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Дзюдо
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Двукратный олимпийский чемпион не позволил Казахстану взять золото

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Двукратный олимпийский чемпион не позволил Казахстану взять золото Гусман Кыргызбаев. Фото: ©Olympic.kz

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, выиграл для Казахстана первую медаль на Гран-при в китайском Циндао, передают Vesti.kz.

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Дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, выиграл для Казахстана первую медаль на Гран-при в китайском Циндао, передают Vesti.kz.

В финале он уступил двукратному олимпийскому чемпиону из Японии Хифуми Абэ, став серебряным призёром.

На своём турнирном пути Кыргызбаев прошёл Турболда Тумурху (Монголия), Джусуфа Нурковича (Черногория), Руслана Пашаева (Азербайджан) и Рональда Лиму (Бразилия).

33-летний Кыргызбаев является бронзовым призёром Олимпиады-2024 в Париже, также брал серебро и бронзу чемпионатов мира (2021) и Азии (2019, 2022).


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