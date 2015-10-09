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Дзюдо
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Досрочным финишем завершилась схватка казахстанца против олимпийского чемпиона на ЧМ по дзюдо

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Досрочным финишем завершилась схватка казахстанца против олимпийского чемпиона на ЧМ по дзюдо ©НОК РК

В третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия), сборная Казахстана была представлена единственным спортсменом - Есетом Куановым, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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В третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия), сборная Казахстана была представлена единственным спортсменом - Есетом Куановым, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец выступал в весовой категории до 73 килограммов и начал турнир со второго раунда. Его соперником стал титулованный француз Жоан-Бенжамен Габа - победитель Олимпийских игр 2024 года в командном турнире и серебряный призер индивидуального первенства.

Поединок завершился досрочно - Куанов уступил более опытному сопернику и не смог выйти в 1/8 финала. Таким образом, его участие в чемпионате мира завершилось уже на старте.

На данный момент в активе сборной Казахстана остается одна медаль - серебро Абибы Абужакыновой (до 48 кг), завоеванное в первый день турнира.

Завтра, 16 июня, борьбу на татами продолжат Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Эсмигуль Куюлова (до 63 кг).

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Астана   •   Тур 9, женщины
16 июня 19:00   •   не начат
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