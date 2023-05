На ЧМ-2023 по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира-2023 по дзюдо, проходящего в эти дни в Дохе (Катар), удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Inside the Games.

"Они были зрителями, их попросили убрать ленты, но они не захотели. Поэтому их удалили с трибун, теперь им запрещено посещать соревнования", - сказал один из представителей Международной федерации дзюдо (IJF).

Отметим, что ЧМ завершится 14 мая. Российские и белорусские дзюдоисты участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.



At these competitions we can see in the stands such "brainwashed" people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.



🤮 pic.twitter.com/bXtIdiSeWy