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Новости спорта Единоборства Джиу-джитсу
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Казахстанские джитсеры выиграли две золотые медали в Париже

Казахстанские джитсеры выиграли две золотые медали в Париже
©instagram.com/drs_kz

Казахстанские спортсмены завоевали три медали на турнире Большого шлема по джиу-джитсу в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Первое место заняли Мансур Хабибулла (до 69 килограммов) и Самат Сарсенулы (до 56 килограммов), серебряным призером стал Гибрат Амирше (до 56 килограммов).

В соревнованиях участвовали 900 спортсменов из 26 стран.

Этот турнир является важным этапом в календаре национальной команды, готовящейся выступить на других крупных спортивных мероприятиях.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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джиу-джитсу

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