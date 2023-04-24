Казахстанские джитсеры выиграли две золотые медали в Париже

Казахстанские спортсмены завоевали три медали на турнире Большого шлема по джиу-джитсу в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Первое место заняли Мансур Хабибулла (до 69 килограммов) и Самат Сарсенулы (до 56 килограммов), серебряным призером стал Гибрат Амирше (до 56 килограммов).
В соревнованиях участвовали 900 спортсменов из 26 стран.
Этот турнир является важным этапом в календаре национальной команды, готовящейся выступить на других крупных спортивных мероприятиях.
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