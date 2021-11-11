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Казахстанка выиграла золото чемпионата мира по джиу-джитсу

Казахстанка выиграла золото чемпионата мира по джиу-джитсу
©instagram.com/mekenbayeva
Новости спорта Единоборства Джиу-джитсу

Казахстанка Молдир Мекенбаева стала чемпионкой мира 2021 года по джиу-джитсу в разделе не-ваза в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz

Как отметила Мекенбаева, первую схватка она пропустила, так как последние несколько лет была первым номером в рейтинге. Вторую провела с представительницей Кореи, одержав победу болевым на ногу. В третьей одолела по очкам соперницу из Филиппин, которой уступила пару лет назад на Всемирных играх. Четвертую выиграла у оппонентки из Вьетнама, призерки Азиатских игр.

"На этот раз была уверена в своей подготовке, так как большое внимание уделила тактике и позиционной борьбе.

Спасибо моим жездешкам за подготовку. А также большую роль в моей победе играет неописуемая поддержка моей большой семьи и моего супруга. Я счастлива, что смогла поднять наш флаг на самую высшую ступень пьедестала", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что Мекенбаева становилась чемпионкой мира в 2016 и 2019 годах. Также она завоевывала серебро чемпионата Азии-2019.

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Метки:
джиу-джитсу Мекенбаева Молдир

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