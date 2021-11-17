Казахстан завоевал 56 медалей и вошел в тройку лучших на ЧМ по джиу-джитсу

Сборная Казахстана завоевала 56 медалей и вошла в тройку лучших команд чемпионата мира по джиу-джитсу, прошедшего в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.

В соревнованиях в разделах Fighting, Ne-waza и Duo System участвовали 1500 спортсменов из 65 стран мира в возрастных категориях от 13-летних мальчиков и девочек до взрослых спортсменов.

Казахстанская делегация завоевала 11 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых наград, что принесло сборной третье общекомандное место. Вперед она пропустила лишь команды России и ОАЭ.

Золотую медаль в составе сборной Казахстана завоевала известная спортсменка Молдир Мекенбаева, которая в третий раз стала чемпионкой мира. Помимо нее, на первое место поднялись Бахтияр Кахирман, Жибек Кулымбетова, Тимур Госс, Самат Айтпанбет, Мурат Бермухамбетов, Аян Шермаганбетов, Куат Сагиев, Алихан Хабибула, Батыр Тенизбай и Женис Нурлыбай.

Отметим, что джиу-джитсу - это всесторонняя система самообороны, которая включает в себя ударные техники, броски, борьбу в стойке и стратегии против неожиданных атак.