Казахстан завоевал 12-е золото на Исламиаде

Казахстанская представительница джиу-джитсу Мариан Журавлёва блестяще выступила на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завоевав золото в категории до 70 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Турнир в этом весе проходил по круговой системе, и Журавлёва провела идеальный день — три боя, три победы.

Нашу спортсменку не смогли остановить ни Ясмин Арбиб из Марокко, ни палестинка Дания Убайд, ни иранка Хасти Хаммуди.

Таким образом, Казахстан завоевал 12 золото игр. Кроме того, у команды 15 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Сборная Казахстана располагается на седьмом месте в медальном зачете. Впереди идут: Турция, Узбекистан, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн.