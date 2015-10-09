Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Джиу-джитсу
Казахстан выиграл ещё одно золото Исламиады-2025

Казахстан завоевал золотую медаль в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Победителем стал Жигер Алматай, который в финале весовой категории до 77 килограммов взял верх над Махди Алавлаки из ОАЭ.


На данный момент в копилке сборной Казахстана 55 медалей: 15 золотых, 19 серебряных и 21 бронзовая, что обеспечивает шестое место в общем зачёте.

В топ-5 медального рейтинга входят Турция, Узбекистан, Иран, Саудовская Аравия и Египет.

