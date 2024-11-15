6-летняя казахстанка завоевала золото на ЧМ по джиу-джитсу

Казахстанки Хадия и Сирин Кунаевы стали чемпионками мира по джиу-джитсу в 6 и 8 лет. Отец и тренер девочек Самат Кунаев также стал чемпионом в категории Master, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Чемпионат мира по джиу-джитсу во всех возрастных категориях прошел в Абу-Даби (Объединенные арабские эмираты) с 6 по 16 ноября. В СМИ и социальных сетях огромный ажиотаж вызвала победа шестилетней Хадии Кунаевой. В финале категории KIDS 2 она разгромила соперницу из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 11:0.

Помимо нее, из учеников Самата Кунаева наградами отметились еще девять человек: Сирин Кунаева, Азиз Апахан, Мансур Темирбай и Ибрахим Мыктыбаев стали чемпионами мира, а еще по два ученика принесли серебро и бронзу. При этом сам тренер также стал чемпионом в категории Master.

"Я занимаюсь джиу-джитсу шесть лет, а два года назад основал в Экибастузе свой клуб. Результаты моих учеников стали такими только благодаря усердным тренировкам и выездам на соревнования. В месяц мы выезжаем не менее чем на четыре соревнования: как на областные и республиканские, так и на международные. Секрет один: только пахота и занятие любимым делом", - рассказал Самат Tengri Sport.

©личный архив Самата Кунаева

- За чей счет ребята ездили на соревнования? Оплачивали родители или федерация помогала?

"Мы на все соревнования выезжаем за свой счет. Обращались в крупные компании Экибастуза, но нам отказали. Надеемся, после такого шума на нас обратят внимание спонсоры. Если даже не средствами, хотя бы выделение транспорта для перевозки детей на внутренние соревнования", - отвечает тренер.

- Сейчас джиу-джитсу не входит в программу Олимпийских игр, а в Министерстве туризма и спорта заявляли, что финансирование неолимпийских видов спорта будет ограничено. Как это может отразиться на вас?

"Я считаю, что министерство делает все правильно. Джиу-джитсу входит в программу Азиатских игр, надеюсь, что в дальнейшем будет и на Олимпийских играх. Это самый быстроразвивающийся, динамичный вид спорта, в котором занимается очень много детей и взрослых. Я лично знаю очень много спортсменов, которые выступают в джиу-джитсу, многим за 50, и они продолжают соревноваться. Меня очень радует, что джиу-джитсу занимаются дети от 6 лет и старше", - считает тренер.

- Не так давно в социальных сетях стали популярны видео с тренировками 5-летнего "казахского Тайсона". Тренер из Шымкента не щадит мальчика на тренировках по ММА и порой применяет жесткие методы работы. Насколько тяжелые нагрузки для детей на ваших занятиях?

"Нагрузки, конечно, колоссальные на продвинутую группу. Тренировки каждый день с понедельника по пятницу. Есть те, кому не понравилось, но это выбор детей. На это смотрим только положительно", - ответил Самат Кунаев.

- Многие считают, что до определенного возраста соревнования могут навредить детям, потому что они должны заниматься спортом не ради наград, а ради здоровья. Например, в ведущих футбольных школах дети на начальном этапе играют друг с другом без счета забитых голов. Что вы думаете по этому поводу?