Триумфом казахстанцев обернулся престижный теннисный турнир в Корее

Казахстанские теннисисты Зангар Нурланулы, Амир Омарханов и Малика Амиргалиева одержали победы в рамках юниорского турнира серии ITF J300 WANJU, в Корее, передает Vesti.kz.

Нурланулы, занимающий 94 место в рейтинге, в четвертьфинале обыграл представителя Кореи Йенса Джейонга (87) со счетом 6:4, 6:3. В полуфинале казахстанец сыграет с первым сеянным соревнования Хойонгом Рохом из Кореи (12).

У девушек Малика вместе с Ю Чен Ли (Китайский Тайбэй) уверенно разобрались в полуфинале с Ю Чинг (Китайский Тайбэй)/Джун Ох (Корея) со счетом 6:3, 6:3. В чемпионском матче Малика и Ю сразятся с корейской парой Йесунг Чо/Су Джонг.

Их почин поддержала первая сеянная пара турнира у юношей Амир Омарханов и Хойонг Рох (Корея): в полуфинале они обыграли японский дуэт Шион Итсусаки/Хиромаса Коаяма - 6:3, 6:4.

Завтра, 26 октября казахстанско-корейской паре будут противостоять Йенсу Джейонг/Джангжун Ким из Кореи.



