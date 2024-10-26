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Вчера 18:41
 

Титул и два финала. Как казахстанские теннисисты сыграли на турнире в Южной Корее

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Титул и два финала. Как казахстанские теннисисты сыграли на турнире в Южной Корее ©КТФ

Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл парный разряд юниорского турнира серии ITF J300 в Ванджу (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл парный разряд юниорского турнира серии ITF J300 в Ванджу (Южная Корея), сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

Омарханов выступал в дуэте с Хойонгом Рохом (Южная Корея). Их пара была первой сеянной на турнире. В финале Омарханов вместе со своим партнером разгромил южнокорейскую пару Йенсу Джейонг/Джангжун Ким со счетом 6:2, 6:2

У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли в матче за чемпионство в драматичной игре уступили корейской паре Йесунг Чо/Су Джонг - 6:1, 5:7, 8:10

В одиночном разряде у юношей первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке соревнования, 12-й ракетке мира рейтинга ITF Juniors Хойонгу Роху из Кореи со счетом 4:6, 1:6.

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