Казахстанские теннисисты взлетели в мировом рейтинге
Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленный юниорский рейтинг, который принес впечатляющие результаты для казахстанских спортсменов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.
Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленный юниорский рейтинг, который принес впечатляющие результаты для казахстанских спортсменов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.
17-летний Амир Омарханов совершил заметный рывок, поднявшись на десять позиций и занимает четвертое место. В прошлом сезоне он продемонстрировал выдающуюся игру, одержав победу на турнире J300 в Пекине и завоевав три крупных титула в парном разряде, включая престижный Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.
Еще один успех зафиксировал 16-летний Зангар Нурланулы, который взлетел сразу на 36 позиций и теперь занимает 38-ю строчку. В 2024 году он стал чемпионом в трех одиночных турнирах: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.
Дамир Жалгасбай также уверенно движется к мировому элитному рейтингу, поднявшись на 84 позиции и заняв 112-е место. Среди его достижений - победа на турнире в Кракове.
Совсем скоро Омарханов и Нурланулы примут участие в юниорском Открытом чемпионате Австралии. Перед этим они выступят на престижном турнире ITF Juniors J300 в Траралгоне, который станет важным этапом подготовки.
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