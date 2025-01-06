Казахстанские теннисисты взлетели в мировом рейтинге

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленный юниорский рейтинг, который принес впечатляющие результаты для казахстанских спортсменов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

17-летний Амир Омарханов совершил заметный рывок, поднявшись на десять позиций и занимает четвертое место. В прошлом сезоне он продемонстрировал выдающуюся игру, одержав победу на турнире J300 в Пекине и завоевав три крупных титула в парном разряде, включая престижный Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.

Еще один успех зафиксировал 16-летний Зангар Нурланулы, который взлетел сразу на 36 позиций и теперь занимает 38-ю строчку. В 2024 году он стал чемпионом в трех одиночных турнирах: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.

Дамир Жалгасбай также уверенно движется к мировому элитному рейтингу, поднявшись на 84 позиции и заняв 112-е место. Среди его достижений - победа на турнире в Кракове.

Совсем скоро Омарханов и Нурланулы примут участие в юниорском Открытом чемпионате Австралии. Перед этим они выступят на престижном турнире ITF Juniors J300 в Траралгоне, который станет важным этапом подготовки.